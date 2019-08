Cinco cidades da região já tem casos confirmados da doença.

publicado em 14/08/2019

As aulas retornarão somente na segunda-feira em Mirassol — Foto: Reprodução/TV TEM

A Secretaria de Saúde de Mirassol (SP) fez um bloqueio nesta terça-feira (13 ) em uma creche municipal onde uma criança de 5 meses está com suspeita de sarampo.A prefeitura disse que, como medida protetiva, eles optaram por vacinar todas as crianças que frequentam a creche Lucilla Franca Sarti, que fica no Bairro Regissol. Até o momento nenhum caso da doença foi confirmado em Mirassol.Em José Bonifácio (SP) foi confirmado o primeiro caso da doença em uma criança de três anos que não tinha sido vacinada. Outro caso da doença está em investigação na cidade.Outras quatro cidades do noroeste paulista entraram na lista do Ministério da Saúde em um alerta contra o sarampo. Por isso, crianças de seis meses a um ano que moram nas cidades onde há surto da doença devem tomar uma dose extra da vacina.As cidades na região são Estrela D’Oeste com dois casos confirmado, Fernandópolis são 27 casos, Jales com 1 caso e em São José do Rio Preto (SP) já são 7 casos confirmados. O ministério recomenda que as crianças tomem uma dose extra da vacina.