publicado em 21/08/2019

William de Oliveira Monteiro foi detido em São Paulo (Polícia Civil)

A Polícia Civil prendeu, em São Paulo, o terceiro acusado de integrar a Gangue do Rolex, uma quadrilha que praticou sete roubos em março deste ano em Rio Preto. William de Oliveira Monteiro, de 24 anos, estava envolvido em um assalto a mão armada no bairro Santana, em São Paulo.A quadrilha usava um carro e uma moto para assaltar donos de relógios Rolex nos bairros da zona sul de Rio Preto. Parte dos roubos foram gravados por câmeras de monitoramento. A polícia usou as imagens para identificação do criminosos. Os relógios roubados são avaliados em pelo menos R$ 200 mil e eram revendidos no mercado paralelo.Segundo a investigação feita pelas equipes do 1º, 2º e 5º Distritos Policiais de Rio Preto, William seria o criminoso que levantava as vítimas em locais frequentados por pessoas de maior poder aquisitivo.Ele foi preso em flagrante por investigadores do 20º Distrito Policial de São Paulo em posse de dois celulares roubados. Após pesquisa, os investigadores descobriram que já havia um mandado de prisão em vigor contra ele, expedido pela 5ª Vara Criminal de Rio Preto.Segundo o delegado Ricardo Rodrigues, ainda falta prender Welyton Freitas Vieira, integrante foragido da gangue, que também é alvo de mandado de prisão.