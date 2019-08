Idoso foi levado para o hospital no dia 8 de agosto com ferimentos no rosto e hematomas pelo corpo

publicado em 13/08/2019

Caso será investigado pela DDM de Rio Preto (SP) — Foto: Reprodução/TV TEM

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de um idoso de 86 anos que foi agredido pela filha no dia 8 de agosto em São José do Rio Preto (SP). Ele estava internado desde o dia das agressões e morreu na noite desta segunda-feira (12).Segundo informações da Delegacia de Defesa da Mulher, que cuida do caso, o idoso foi levado para a Santa Casa da cidade depois de ser agredido pela filha. Ele chegou no hospital com um corte profundo no rosto e hematomas pelo corpo.Conforme a polícia, a vítima chegou a ficar internada durante quatro dias e morreu na noite de segunda-feira.Ainda de acordo com o boletim de ocorrência da agressão, no dia das agressões, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por uma vizinha. Os policiais foram até o local, mas a filha não foi encontrada.