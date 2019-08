A vítima comprou as duas passagens por R$ 598

publicado em 29/08/2019

A vítima comprou as duas passagens por R$ 598 (Foto: Reprodução)

Uma enfermeira de 36 anos perdeu R$ 598 após cair em golpe ao tentar comprar passagens aéreas pelas redes sociais. O caso aconteceu na sexta-feira, 23, mas só foi registrado nesta quarta-feira, 28, pela vítima.Segundo informações do boletim de ocorrência, a enfermeira entrou em contato com uma empresa aérea após ver um anúncio no Facebook. Em seguida, ela informa que foi fornecido a ela um contato via WhatsApp para continuar a compra das passagens.Ainda segundo o boletim, a vítima comprou as duas passagens por R$ 598, e a pessoa com quem mantinha contato para efetuar compra disse que o pagamento deveria ser feito através de boleto bancário.Após a enfermeira fazer o pagamento, ela notou que o dinheiro caiu na conta de um homem. Ela conseguiu entrar em contato com o pai desse homem, que alegou que o filho tinha uma empresa de iluminação, mas não estava no momento.Depois disso, ela perdeu o contato e foi bloqueada no WhatsApp. A vítima registrou boletim de ocorrência na Central de Flagrantes e o caso será investigado.