Cerca de 500 tabletes de maconha foram localizados no banco traseiro e porta-malas do veículo. Droga foi levada à Polícia Federal e ainda está sendo pesada.

publicado em 28/08/2019

Tabletes de maconha foram localizados no porta-malas em Jales — Foto: Reprodução/PRE

Um motorista foi preso suspeito de tráfico de drogas após tentar fugir da polícia e bater o carro em duas motocicletas estacionadas, na manhã desta terça-feira (28), em Jales (SP).De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o suspeito trafegava em um carro pela Rodovia Euclides da Cunha, quando policiais desconfiaram e deram sinal de parada. Como o motorista não obedeceu e fugiu, policiais começaram a persegui-lo.Ainda segundo a PRE, durante a fuga, o suspeito acessou a via marginal e bateu o carro em duas motocicletas estacionadas na frente de uma oficina auto elétrica, cerca de sete quilômetros de distância do local onde a perseguição começou.O motorista foi abordado pelos policiais e cerca de 500 tabletes de maconha foram localizados no banco de trás e no porta-malas do veículo. O suspeito foi levado para a Polícia Federal, onde permanece à disposição da Justiça.