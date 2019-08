Evento foi realizado no bairro Benfica, em Andradina (SP), neste domingo (18). Vítima passou por cirurgia e permanece em recuperação.

publicado em 19/08/2019

Ferro atravessou uma das pernas de adolescente que participava de campeonato de pipas em Andradina — Foto: Arquivo Pessoal

Um menino de 12 ficou ferido após cair no buraco aberto para a construção de uma piscina olímpica durante um campeonato de pipas no bairro Benfica, em Andradina (SP), no domingo (18).Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima participava do campeonato, realizado em um terreno localizado a 200 metros de distância da construção, quando tropeçou, caiu no buraco e teve uma das pernas perfuradas por um pedaço de ferro.Depois da queda, bombeiros atenderam o menino e o levaram para a Santa Casa de Andradina, onde ele passou por uma cirurgia e permanece internado em recuperação.De acordo com secretário de Políticas sobre Drogas, Sergio Faustino, o intuito do evento era justamente preservar a vida das crianças, pois uma lei proibiu a soltura de pipas e similares no município.“A criança estava bem distante do evento e não estava acompanhada dos pais, mas isso não tira a parcela da nossa culpa. O local da construção é fechado, mas foi arrombado por vândalos”, afirma Sergio.As obras de construção da piscina olímpica, que custaram cerca de R$ 3 milhões aos cofres públicos, começaram em 2015, mas foram canceladas anos depois.“Vai ser refeito o cercamento do local onde há a estrutura da piscina. A obra está parada há anos porque não depende da Prefeitura de Andradina. Uma firma pegou o serviço e não cumpriu com o contrato. Estamos fazendo uma nova licitação para retomar as obras”, afirma o secretário.