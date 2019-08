Furto foi registrado na madrugada desta sexta-feira (30), em Araçatuba (SP). Polícia faz buscas por ladrões.

publicado em 31/08/2019

Suspeitos fugiram após furtarem diversos aparelhos celulares de loja em Araçatuba — Foto: Reprodução/Câmera de segurança

A Polícia faz buscas por três ladrões que furtaram cerca de 80 celulares de uma loja de departamentos, em Araçatuba (SP), na madrugada desta sexta-feira (30). Câmeras de segurança flagram o trio invadindo o local.Nas imagens do circuito externo do calçadão da cidade, é possível ver dois suspeitos saindo atrás de uma banca e correndo na direção da porta do estabelecimento comercial.Eles se aproximam, arrombam a porta com uma 'voadora' e acessam a loja. O terceiro ladrão anda tranquilamente e também entra no local.Segundo a Polícia Militar, os ladrões ainda não foram encontrados, mas as imagens de circuito de segurança irão ajudar na identificação deles.A loja de departamentos não informou o prejuízo que sofreu com a ação dos criminosos.