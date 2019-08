Vítima disse à polícia que possuí um relacionamento com o agressor há um ano e meio e que foi agredida diversas vezes por querer se separar dele

publicado em 12/08/2019

Jovem é preso após agredir companheira grávida de sete meses em Araçatuba (Foto: Reprodução)

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante, na tarde de domingo (11), suspeito de agredir diversas vezes a companheira grávida de sete meses, no bairro Claudionor Cinti, em Araçatuba (SP).De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou à polícia que possuí um relacionamento com o agressor há um ano e meio. Durante o período, ela afirma ter sofrido agressões constantes por querer se separar dele.No sábado, o rapaz teria discutido com a vítima, se armado com um garfo e golpeado o pescoço dela. Além disso, ele mordeu um dos braços da mulher.No domingo, ele também teria agredido a vítima verbalmente e empurrado a gestante, que caiu e bateu a cabeça na parede.Ainda segundo a corporação, a mulher precisou ser levada ao pronto-socorro da cidade, onde recebeu atendimento médico e foi liberada depois de ficar constatado que o bebê, ainda na barriga, não sofreu ferimento.O agressor foi encontrado na casa da mãe dele e confirmou a versão da mulher, mas disse que só tinha dado o empurrão para assustá-la. Ele foi preso e levado à delegacia da cidade.Na madrugada de domingo (11), um serralheiro de 36 anos foi preso após ser flagrado pela Polícia Militar agredindo a companheira de 17 anos, no bairro Jardim do Prada, em Araçatuba (SP).De acordo com o boletim de ocorrência, policiais receberam uma denúncia informando que uma mulher estava gritando por socorro. Ao chegar ao local, a equipe precisou conter o agressor, que estava dando socos na cabeça da vítima.A adolescente foi socorrida e encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde os médicos constataram que ela tinha um edema na cabeça. Posteriormente, ela foi levada para a delegacia, mas não quis entrar com pedido de medida protetiva.Ainda de acordo o registro policial, o serralheiro foi preso por agredir a companheira e deve passar por audiência de custódia nos próximos dias.Um entregador também foi preso suspeito de agredir a companheira, de 22 anos, no bairro Parque Industrial, em Araçatuba, na tarde de sábado (10).De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por vizinhos do casal e encontraram a vítima sozinha na residência com um ferimento no lábio e escoriações em um dos ombros. À polícia, ela afirmou que o agressor também a ameaçou de morte.Os policiais procuraram pelo entregador e o encontraram próximo do local onde as agressões aconteceram. Ele foi preso, levado para a delegacia e confessou ter batido na mulher, que entrou com um pedido de medida protetiva.