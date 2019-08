Vítimas estavam no caminhão que transportava tecido quando um carro invadiu a pista contrária e bateu de frente provocando o acidente.

publicado em 28/08/2019

Caminhão ficou destruído após acidente em rodovia de Clementina — Foto: Reprodução/TV TEM

Dois homens morreram na madrugada desta quarta-feira (28) esmagados pela carga de tecido do caminhão em que estavam depois que o veículo capotou. O acidente aconteceu na Rodovia Assis Chateaubriand, em Clementina (SP).Segundo a Polícia Rodoviária, eles estavam em um caminhão que transportava tecidos quando um carro invadiu a pista contrária e bateu de frente com o veículo provocando o acidente.O caminhão capotou e a carga caiu sobre o motorista e passageiro, de 44 anos, que morreram no local.O motorista do carro, um homem de 56 anos, disse para a polícia que não se lembrava do que aconteceu. Ele e a esposa, que estava como passageira, foram levados ao Pronto Socorro de Penápolis (SP) conscientes.