A equipe da Policia Militar realiza patrulhamento de rotina em combate ao tráfico de drogas e demais crimes em Votuporanga

publicado em 07/08/2019

Os policiais da Força Tática apreenderam várias pedras de crack e dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes Foto: Divulgação/Força Tática

Um jovem de 22 anos foi preso, durante a madrugada de ontem, pelos policiais militares da Força Tática por tráfico de drogas na zona Sul de Votuporanga. O flagrante aconteceu durante o patrulhamento da equipe em combate ao tráfico e demais crimes, assim como a preservação da ordem pública no município.

Segundo informações da Força Tática, ao adentrar na rua Doutor Joaquim Franco Garcia, no cruzamento com a avenida Conde Francisco Matarazzo, ponto conhecido pela prática do crime e sabendo que um indivíduo vendia drogas naquele local, os policiais realizaram uma incursão e se depararam com o jovem.

A equipe da Polícia Militar identificou o acusado, que inclusive já é conhecido nos meios policiais e saiu recentemente do Sistema Prisional pelo envolvimento com o mesmo crime.

Durante buscas, os policiais da Força Tática localizaram várias pedras de crack embaladas e prontas para serem comercializadas aos usuários. Ainda foi apreendida uma quantia em dinheiro proveniente do tráfico dos entorpecentes.