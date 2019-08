Santa Casa recebeu a doação dos organizadores e do Fundo Social de Solidariedade (FSS)

publicado em 14/08/2019

A iniciativa rendeu 500 litros de leite doados para o Hospital (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Neste final de semana, Votuporanga se encantou com as belezas naturais. E se impressionou ainda mais, com o poder da solidariedade. A 23ª Exposição Nacional de Orquídeas foi realizada no Ginásio Mário Covas, movimentando aproximadamente oito mil visitantes em três dias.O evento chamou a atenção pela atitude do bem. Foi realizada uma campanha, em que a pessoa doava um litro de leite e era presenteada com uma muda de orquídea. Todo o leite arrecadado foi encaminhado para o Fundo Social de Solidariedade do Município que destinou para a Santa Casa de Votuporanga.A iniciativa rendeu 500 litros de leite doados para o Hospital. “Vimos essa ação em outras exposições e decidimos promover também. Entramos em contato com o Fundo Social de Solidariedade (FSS) para escolher a entidade beneficiada. Soubemos da Santa Casa, que utiliza muito leite. Esperamos nos próximos anos multiplicar essa arrecadação”, contou Célio Parra, um dos membros da Associação Votuporanguense de Orquidófilos (AVORQ).O evento teve o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e da Coordenadoria das Associações dos Orquidófilos do Brasil (CAOB). “A união foi responsável pelo sucesso. Gostaríamos de agradecer a colaboração de todos da parte da Prefeitura, que nos auxiliaram”, afirmou o presidente da AVORQ, Sandro Luiz de Souza.O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “Esta contribuição é muito importante para nós. Consumimos, em média, 100 litros de leite por dia. Independente da quantidade, valorizamos a iniciativa, o amor de cada colaboração recebida”, finalizou.