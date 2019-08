Fisioterapeuta Fábio Ferrari irá acabar com os mitos e indicar atividades para os nove meses; programação começa a partir das 19h30

publicado em 16/08/2019

Praticar atividade física é uma recomendação feita para todos durante toda a vida (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Praticar atividade física é uma recomendação feita para todos durante toda a vida. São inúmeros os benefícios para saúde, corpo e mente. Imagina a importância na gestação! O Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Santa Casa de Votuporanga e SanSaúde, vai incentivar as mamães a “suar a camisa”!O evento será na próxima terça-feira (20/8), às 19h30, na Sala de Treinamentos 2. O fisioterapeuta do Hospital, Fábio Ferrari, será o palestrante. “A prática de atividades físicas de intensidade regular a moderada é indicada durante toda a gestação, com um programa específico para cada mulher, de acordo com o período em que ela se encontra e com suas condições de saúde”, explicou. Ele ressaltou ainda, que atividades que oferecem riscos de trauma não são indicadas como: esportes com bola, lutas, patinação e equitação.Por isso, é muito importante que você tenha a liberação do seu médico obstetra. “O ideal é que a gestante procure iniciar a atividade física antes da gravidez. Assim, já estará adaptada e não haverá problema em continuá-la, desde que alguns ajustes sejam feitos como com relação à intensidade, à duração e à adaptação de alguns exercícios”, complementou.Levando uma rotina que inclua de exercícios de intensidade moderada nessa frequência indicada, há menos chances de ganho de peso excessivo das gestantes, assim como de desenvolver diabetes gestacional e pré-eclâmpsia.O coordenador do Encontro, o enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro, explicou a escolha do tema. “Há dúvidas se a atividade física é permitida ou se traz algum risco para o bebê. Queremos focar nas melhorias como a diminuição de desconfortos físicos, como dores nas costas, prisão de ventre, fadiga e inchaço, além de ajudar a manter o humor mais estável e a autoestima e o sono em dia”, falou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos a participar. “O Encontro de Famílias Grávidas é uma iniciativa que visa inserir as gestantes no cenário hospitalar. Queremos que conheçam nossa estrutura, profissionais e possam assim sentir ainda mais segurança para este momento tão especial”, afirmou.O evento é gratuito e não é necessária inscrição. A entrada é pela Rua Osvaldo Padovez (guarita da Instituição).