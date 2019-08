Arlete Mendes explicou sobre humanização durante a Semana da Primeiríssima Infância

publicado em 20/08/2019

Com todo suporte de Centro Cirúrgico, oferece todas as condições para o nascimento do bebê em um ambiente confortável (Foto: Santa Casa)

Quando a mulher descobre que está grávida, um milhão de pensamentos surgem. Como vai ser a rotina? Os cuidados? O sexo do bebê? O parto! Muitas buscam transformar o nascimento do filho mais acolhedor e natural possível.Aí que surgem as dúvidas sobre a humanização no parto. A doula da Santa Casa de Votuporanga, Arlete Mendes, participou da quarta edição da Semana da Primeiríssima Infância, para explicar sobre a beleza deste momento tão especial.Arlete foi recepcionada por um grupo de gestantes em Américo de Campos. “Fui convidada para participar e prontamente aceitei. Acredito que é muito válido levar informação para estas mulheres, para que possam desmistificar qualquer tema e gerar a vida de forma tranquila. Foi um bate-papo que, com certeza, mudou o olhar delas com relação aos tipos de procedimentos”, disse.A palestrante explicou que o nascimento é um momento sensível na saúde física e emocional. “É importante ter o acompanhamento que você confie, que sua vontade será respeitada. Um dos trabalhos fundamentais é diminuir a ansiedade da paciente ou de algum familiar que a acompanha, com o desafio de tornar o parto, tido como sofrimento, em alegria”, complementou.Ela destacou a função da doula. “Crio vínculo com a gestante antes mesmo do filho vir ao mundo. Entramos em uma sintonia, uma amizade que possibilita que tudo corra bem. A confiança, os exercícios e a massagem auxiliam a mãe no trabalho. Celebramos a vida respeitando o tempo de cada um, sem pressa, só amor”, afirmou.Arlete enalteceu a estrutura da Santa Casa de Votuporanga. “Incentivando o parto normal humanizado, o Hospital tem o quarto PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para este atendimento. Com todo suporte de Centro Cirúrgico, oferece todas as condições para o nascimento do bebê em um ambiente confortável, com presença de acompanhante e assistência necessária. Não temos dúvidas de que o encontro foi muito produtivo”, finalizou.