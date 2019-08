Duzentos e sessenta e três moradores já foram infectados pelo vírus. Especialistas explicam que a situação está diretamente ligada com o fato das pessoas não estarem se vacinando.

publicado em 28/08/2019

Vacina tríplice viral protege contra caxumba, rubéola e sarampo — Foto: Cristine Rochol/PMPA

Os casos de caxumba no município de São José do Rio Preto (SP) chegaram a 263 neste ano, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (28) pela Secretaria de Saúde.De acordo com o órgão, o número representa um aumento de 107% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 127 pacientes foram diagnosticados com o vírus.Especialistas explicam que o aumento está diretamente relacionado com o fato das pessoas estarem deixando de tomar a vacina conhecida como tríplice viral, que protege contra o sarampo, a rubéola e a caxumba.Os grupos com a maior incidência de casos são os adolescentes, jovens e adultos. A gerente da Vigilância, Andreia Negri, explica que eles deixam de voltar aos postos de saúde por já terem se vacinado na infância, o que é errado.“A carteira de vacinação precisa estar sempre em dia. Existem novas vacinas que são incluídas. O calendário precisa ser respeitado”, afirma Andreia Negri.De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cobertura das vacinas consideradas essenciais atingiu atualmente 86% da população, enquanto o índice considerado ideal é de 95%.Dados também demonstram que 15% das crianças não estão sendo vacinadas. A porcentagem representa, em média, 20 milhões de crianças desprotegidas contra os vírus.“A caxumba é uma doença endêmica, ou seja, ela circula durante todo o ano. Um fator importante é que de 30% a 40% que são infectadas pela doença não apresenta sintomas, mas está transmitindo o vírus. Assim, se forma um ciclo”, explica Andreia.Sintomas e transmissãoA caxumba é uma doença transmitida por um vírus da família do Paramyxovírus. Este vírus pode “atacar” a parótida, mais comumente, e outras glândulas salivares.A parótida está localizada na região da mandíbula, um pouco abaixo da orelha. Por isso a caxumba também é chamada de “parotidite”. Como temos 2 glândulas parótidas, uma de cada lado, as pessoas podem ter a caxumba de um lado só ou dos dois. Quem teve de um lado só pode ficar tranquilo, pois já está protegido.Os sintomas da caxumba começam com febre, dor de cabeça, dores musculares, desânimo, cansaço, náuseas e dor abaixo da orelha. Mais ou menos um dia depois começa a aparecer o inchaço característico na região da mandíbula.Os gânglios do pescoço em geral aumentam de tamanho e a pessoa tem muita dor nesta região. Dói muito para mastigar. Isso porque a parótida é uma glândula salivar e está toda inflamada.Quando tem que produzir saliva, dói. Alimentos ácidos, que provocam muita salivação, são extremamente desconfortáveis e contraindicados para quem está com caxumba.Ela é transmitida pela saliva contaminada e por gotículas de saliva com os vírus que ficam em suspensão no ar. Por isso deve-se evitar compartilhar talheres, pratos, copos ou respirar muito perto de quem está com caxumba.