Ação da equipe do hospital de Rio Preto foi postada na rede social da unidade e fotos viralizaram.

publicado em 13/08/2019

Antonela fantasiada de Capitã América — Foto: Divulgação/HCM

Enquanto Thor, Capitão América, Homem de Ferro ganharam o mundo derrotando o vilão Thanos nos cinemas, uma galerinha em um hospital em São José do Rio Preto (SP) arrebatou os corações dos pais e funcionários.Em uma ação da equipe da UTI Neonatal do Hospital da Criança, bebês prematuros ganharam fantasias de super-heróis em uma manhã especial na sexta-feira (9) para o Dia dos Pais.A ação foi postada na rede social do hospital e viralizou na web. A maioria dos comentários aprovou a bela atitude da equipe do hospital.“Que cena mais linda. Orgulho desse hospital que cuida tão bem dos nossos pequenos. Incrível a energia cheia de amor que aí se encontra. Parabéns a todos. Vocês ajudam muito a caminhada com os nossos pequenos aí dentro”, disse uma internauta.Se a ação emocionou quem está de fora, emocionou também os pais das crianças. Como foi o caso do casal Charles Rodrigo de Lima, 29 anos, e Carla Aparecida de Souza, 21 anos.O casal teve o pequeno Gabriel com 35 semanas de gestação e ele está internado na UTI. Para ganhar forças, ele recebeu a fantasia do Capitão América, um dos mais fortes do Universo Marvel.De acordo com o pai, o parto foi programado porque o pequeno desenvolveu uma anomalia congênita da parede abdominal, conhecida como gastrosquise. Eles moravam no Paraná, mas se mudaram para Rio Preto para fazer o acompanhamento e o parto.“Ele passou por duas cirurgias. A primeira foi realizada no dia do nascimento e a segunda uma semana depois por causa de uma complicação que ele sofreu. Ele continua internado na UTI e anda sem previsão de alta”, afirma Charles, que trabalha como microempreendedor.Para Charles, a ação ajudou a sair um pouco da dura rotina de ter um bebê em um hospital. Ele afirma que ainda não tem a previsão de alta do filho.“Foi uma surpresa muito legal. Dá uma quebrada na dor da situação. É complicado você ficar lá. A gente sofre bastante e eles também. Até para pegar ele no colo dá medo porque é pequeno, fica com os fios e tubos. Isso é legal que dá uma levantada no astral”, disse.Para o pai da Antonela, Rafael Ciconelo, 28 anos, a pequena já veio ao mundo com uma força de super-herói. A filha nasceu no dia 26 de julho, com 32 semanas, 1,020 quilo e apenas 35 centímetros. A vinda prematura dela foi um susto.“Minha mulher teve pressão alta durante a gravidez. Viemos fazer um exame de rotina em Rio Preto, e foi diagnosticado baixo líquido na placenta e foi preciso fazer a cesárea urgente”, afirma Rafael.Segundo Rafael, ver a filha fantasiada foi um momento de alegria. Ele e a mulher, Carina Xavier, de 31 anos, não têm previsão de alta para a filha.“Foi muito alegria ver minha filha ali, fantasiada, venceu um pouco a tristeza de não tê-la em casa ainda. É um pontinho de alegria. Ela já é uma super-heroína”, afirma.Fonte. G1