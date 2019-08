Evento, realizado na noite de terça-feira (dia 13), contou com a presença dos estudantes, seus familiares, professores e gestores do Colégio e da UNIFEV

Na noite da última terça-feira (dia 13), 55 alunos do 5º ano do Colégio Unifev receberam os seus certificados de conclusão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), desenvolvido na Escola, em parceria com a Polícia Militar.O evento, realizado no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, contou com a presença dos estudantes, seus familiares e professores, além da coordenadora do Colégio, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola, do Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, e do Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Antonio Toschi Silva.As atividades foram desenvolvidas pelos policiais Gustavo Maciel Murari e Kleber Troiane, por meio de visitas semanais aos alunos, durante este semestre. O objetivo do Proerd é promover a conscientização e a orientação dos participantes sobre temas como drogas e violência.De acordo com a coordenadora Maria da Cruz, o Programa é muito importante na educação das crianças. "Plantamos uma semente que deverá ser regada todos os dias dentro de casa, com o auxílio de toda a escola e da família", completou.