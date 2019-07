No Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Nilton Santiago e Elaine Batista Madrid foram os responsáveis por representar o Município

publicado em 16/07/2019

O biólogo e coordenador da Vigilância Ambiental Nilton Santiago, e a enfermeira da Secretaria da Saúde e Elaine Batista Madrid (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga se destacou no cenário nacional apresentando projetos na área da Saúde, no início deste mês, em Brasília, no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. O biólogo e coordenador da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal da Saúde, Nilton Santiago, e a enfermeira da Secretaria da Saúde, Elaine Batista Madrid, foram os responsáveis por representar o Município e contribuir inspirando profissionais de saúde e gestores.O evento reuniu em Brasília renomados especialistas em políticas públicas de saúde das esferas federal, estadual e municipal, e discutiu conceitos e práticas voltados à qualificação da gestão do Sistema Único de Saúde – SUS.Implantação de um painel das ações de controle vetorial (BINGO) realizada pelos agentes de saúde do Município de Votuporanga – SPDurante o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, na 16º Mostra Brasil Aqui tem SUS, a enfermeira da Secretaria Municipal da Saúde, Elaine Batista Madrid, discorreu sobre o seu projeto “Implantação de um painel das ações de controle vetorial (BINGO) realizada pelos agentes de saúde do Município de Votuporanga – SP”.O painel implantado em todas as Unidades de Saúde com atualização diária permitiu otimização das ações de combate de vetores que transmitem, por exemplo, a Dengue. “Desta forma, se surge um suspeito de dengue numa quadra próxima de outra que já foi trabalhada em um período de sete dias, o bloqueio desse novo suspeito de dengue poderá ser otimizado, considerando os locais onde o trabalho já havia sido feito. O meu maior prêmio é ver que esse projeto do BINGO em conjunto com outras ações ambientais tem contribuído para a prevenção de óbitos por dengue no nosso município”, explicou Elaine.A enfermeira agradeceu o incentivo do COSEMS SP (Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), o apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Secretária de Saúde, Márcia Reina. “Sou grata por terem possibilitado minha participação nesse importante Congresso, agradeço também a todos os envolvidos no projeto que fazem dele uma realidade no trabalho ambiental, principalmente os agentes de saúde”.O trabalho desenvolvido por Elaine já estava em evidência, por ter recebido, em março deste ano, o “9º Prêmio David Capistrano”, durante a 16ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios do 33º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, realizado em Águas de Lindóia. Na ocasião, 995 trabalhos foram inscritos e apenas 10 foram premiados.Projeto de inovação no combate de vetores pelo método de sucção no Município de Votuporanga – SPConjuntamente ao Congresso, no 1º Encontro Nacional do Projeto Aedes na Mira, o biólogo e coordenador da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal da Saúde, Nilton Santiago, apresentou um trabalho selecionado entre os melhores do país: “projeto de inovação no combate de vetores pelo método de sucção no Município de Votuporanga”.A proposta deste projeto é analisar a biologia dos mosquitos capturados vivos por um equipamento que utiliza o método de sucção. O trabalho está em fase inicial e vem sendo desenvolvido por uma equipe treinada da Secretaria de Saúde que já percorre algumas residências. “Com a captura desses mosquitos podemos desenvolver uma análise detalhada da morfologia de cada espécie, feita em laboratório, e saber com quais espécies estamos lidando. Cada uma com seu tempo de proliferação e comportamento diferentes. Conhecendo isso da forma exata, conseguiremos traçar estratégias eficazes de combate no período correto e, assim, diminuir o avanço da proliferação dessas doenças sem o uso de inseticidas. Através da sucção, o vetor é tirado de circulação, evitando a oviposição da fêmea e diminuindo a proliferação”, explicou Santiago.