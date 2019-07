Moradores da Rua John Kennedy receberam um notebook e duas bicicletas com a promoção

publicado em 26/07/2019

Moradores da Rua John Kennedy receberam um notebook e duas bicicletas com a promoção (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, tem adesão de toda a cidade. Os moradores demonstram todo seu amor pela Instituição, doando na conta de água valores a partir de R$5 e concorrendo a um notebook todos os meses!Em julho, o bairro sortudo foi a Vila Paes. Aparecido Soares de Souza foi contemplado com um notebook. “Contribuo com o Hospital há mais de cinco anos. Essa ajuda é direcionada para os atendimentos de pessoas carentes, em especial dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)”, disse.Seu Aparecido estava muito feliz. “É meu presente antecipado de Dia dos Pais. Estou muito contente por ganhar este carinho”, complementou.Seu vizinho, José Quinaglia, levou uma bicicleta. “Estou na campanha desde o começo. O mais importante é colaborar com a Santa Casa, ganhando prêmio é melhor ainda. No dia 29, eu farei 83 anos e essa bicicleta é meu presente. Minha esposa falecida já necessitou demais da Instituição e eu, graças a Deus, tenho uma saúde ótima. Ajudar é muito importante, é a lei da compensação. Contribui e ganhei”, disse.A moradora Maria Aparecida Moreira Pires retirou o prêmio no Hospital, porque iria viajar no dia da gravação do programa.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou a importância da campanha. “Ações contínuas como essa fazem com que nosso Hospital melhore cada vez mais. Convido a população da cidade para contribuir, pois o valor é pequeno e fácil de ser doado, já que é debitado junto com a conta de água. Contamos com a participação de todos os nossos votuporanguenses e aproveito e deixo também registrado a nossa gratidão a todos aqueles que já contribuem, afinal, vocês estão ajudando a salvar vidas”, complementou.SorteioO sorteio deste mês foi com o enfermeiro responsável pelo Pronto Socorro, Rodrigo Tonelotti. Ele explicou sobre o funcionamento da triagem. “Um enfermeiro capacitado faz a classificação de risco e de gravidade. Seguimos um protocolo, onde utilizamos pulseiras coloridas. As vermelhas indicam assistência imediata. As amarelas são consideradas urgentes, quando o paciente pode aguardar 30 minutos pelo atendimento. As verdes são sem urgência, de espera de até duas horas e as azuis de até quatro horas”, disse.Rodrigo orientou para a pessoa entrar em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para saber onde deve procurar atendimento. “Os profissionais podem direcionar para Santa Casa, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Mini-Hospital e até mesmo unidade básica de saúde avaliando cada caso”, complementou.Sobre a campanha “Saúde que dá Prêmio”, o enfermeiro falou sobre a importância. “É uma grande ajuda da comunidade para prestarmos assistência cada vez melhor”, finalizou. O programa vai ao ar na TV Unifev neste sábado (27/7), a partir das 13h.