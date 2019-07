Até 320 mil veículos devem se dirigir às praias em feriado prolongado

publicado em 05/07/2019

Para subir, os usuários poderão seguir apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes (Foto:Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta Imigrantes, que dá acesso ao litoral paulista, espera a passagem de 190 a 320 mil veículos em direção às praias durante o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado na próxima quarta-feira (9). A Operação Descida, na qual operam 7 pistas para descida e três para subida, foi implantada às 13h desta sexta-feira (5) e permanece em vigor até às 18h59.

Segundo informações da Ecovias, amanhã (6), a operação voltará a ser montada entre 9h e 17h59 e no domingo (7) a mesma operação deve entrar em vigor entre 09h e 12h59. Durante a 7x3, os veículos que seguirem em direção ao Litoral poderão utilizar as pistas sul e norte da via Anchieta e também a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, os usuários poderão seguir apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Para o retorno dos usuários à capital, a Operação Subida (2x8) está prevista para ser implantada já a partir das 19h de domingo (7), com permanência até às 21h59. A mesma operação deve ser montada outra vez na terça-feira (9), a partir das 18h e deve permanecer em vigor até às 20h59. Nesta operação, a subida será feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da via Anchieta. A descida será realizada somente pela pista sul da Anchieta.

Praias do Rio

Já no caminho sentido Rio de Janeiro devem deixar São Paulo pela via Dutra quase 275 mil veículos, entre a zero hora de hoje e a meia-noite de sábado (06), segundo estimativa da CCR NovaDutra. Os horários com maior volume de tráfego no trecho paulista da via Dutra serão entre 17h e 21h de hoje (5) e entre 8h e 14h de sábado (6). No retorno, o pico de tráfego será na terça-feira (9) entre 16h e 21h.