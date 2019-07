A expectativa da dupla é a gravação do primeiro DVD que será gravado ainda este ano em São Paulo

publicado em 18/07/2019

Dupla Roberty & Ruan estiveram na Cidade FM cantando a música de sucesso “Boca Livre” (Foto: Fábio Ferreira/A Cidade)

Da redação

Mais uma dupla sertaneja passou pela Cidade FM na tarde desta quinta-feira (18). Roberty e Ruan estiveram na 94 e apresentaram a música de trabalho " Boca Livre", que atualmente é uma das músicas mais tocadas na Cidade FM.

A dupla contou que gravaram o primeiro single em 2014 com três faixas antes mesmo de fazer show em barzinhos. “Gravamos na cidade de Mogi Guaçu o primeiro single, e em 2016 gravamos o segundo CD com doze músicas”, contou Ruan.

A dupla revelou que a música de sucesso "Boca Livre" foi uma grande surpresa. “Nós aceitamos, a música caiu e causou, e estamos muito felizes com os resultados”. Outro grande sucesso de Roberty & Ruan foi “Contatinho", com participação da dupla Fred & Gustavo.

Sobre a música atual de trabalho “Boca Livre”, a dupla contou que é uma composição de Rodrigo Reys, Waléria Leão, Denner Ferrari e Luciano Lima. A canção está disponível em todas as plataformas digitais.