publicado em 05/07/2019

O valor arrecadado com a venda dos imóveis será revertido em obras para o benefício da população votuporanguense (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Administração, divulgou os editais de concorrência para a venda de 22 terrenos no Município: nº 005/2019 e nº 008/2019. O valor arrecadado com a venda dos imóveis será revertido em obras para o benefício da população votuporanguense.

O edital de concorrência nº 005/2019 dispõe sobre a venda de 13 imóveis localizados na Rua Horácio dos Santos. Os valores de avaliação variam de R$ 130.340,00 a R$ 181.620,00, com áreas entre 260,68 m² e 363,24 m².

Já o edital de concorrência nº 008/2019 dispõe sobre a venda de nove imóveis em diversas localidades do Município. Os valores de avaliação variam de R$ 60.206,40 a R$ 892.445,98, com áreas entre 334,48m² e 2.800,00m².

Os imóveis podem ser vistos a qualquer momento pelos interessados. Os pagamentos poderão ser feitos à vista, com 20% de desconto, ou em até dez parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar destas licitações deverão apresentar os envelopes contendo documentação e proposta, fechados e indevassáveis e entregá-los na Secretaria Municipal da Administração - Divisão de Licitações, Paço Municipal, na Rua Pará nº 3227 - Patrimônio Velho, onde os mesmos serão protocolados. Para participação, os interessados deverão efetuar depósito em dinheiro, antes da entrega do envelope-proposta, da quantia correspondente a 5% do valor de avaliação do(s) imóvel(is) objetivado(s), em Conta Corrente da Prefeitura de Votuporanga.

As garantias devem ser depositadas e os envelopes devem ser entregues até o dia 29 de julho, às 13h30, para o edital de concorrência nº 005/2019. Já para o edital de concorrência nº 008/2019, as garantias devem ser depositadas e os envelopes devem ser entregues até o dia 05 de agosto, às 13h30. Logo em seguida, nas respectivas datas, às 14h, serão abertos os envelopes pela Comissão Permanente de Licitações, na Sala de Licitações, no Paço Municipal.

O edital completo está disponível na Prefeitura de Votuporanga e também no site www.votuporanga.sp.gov.br.









Localização dos imóveis

Os imóveis do edital de concorrência nº 008/2019 estão localizados:

- Travessa João Baptista Pereira, no Loteamento Vila América;

- Avenida Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi, 8º Distrito Empresarial;

- Rua Carlos Alberto Parisi, 6º Distrito Empresarial Valdevir Davanço;

- Rua Sebastião Marques da Silva, 6º Distrito Empresarial Valdevir Davanço;

- Três imóveis na Rua Pastor Francisco Palácio, Lado Par, 6º Distrito Empresarial Valdevir Davanço;

- Rua Nelciades Oliveira nº 2567, Loteamento Parque Guarani;

- Avenida Joaquim Ferreira da Costa, 5º Distrito Industrial “Alcides Alves da Silva”.