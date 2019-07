Geral

Prefeitura realiza 2º Arraiá do Votuporanga em Ação

Prefeito João Dado esteve presente para participar do momento com os bolsistas do projeto

publicado em 02/07/2019

O Prefeito João Dado participou do 2º Arraiá “Votuporanga em Ação” (Foto: Prefeitura de Votuporanga) O Prefeito João Dado participou do 2º Arraiá “Votuporanga em Ação”, no último sábado (29/06), às 19h30, na Associação Antialcoólica. Cerca de 200 bolsistas do programa participaram do evento junto de suas famílias e equipe da Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga, que organizou a festa. No local, os participantes puderam contar com comidas típicas, baile, som ao vivo, além de sorteio de diversos brindes. De acordo com o Secretário Municipal de Direitos Humanos, Gilvan dos Santos, a festa começou no ano passado e foi um sucesso nas duas edições. “Estamos promovendo ações sociais para a nossa população em situação de vulnerabilidade social. É importante que essas pessoas confraternizem junto às famílias e amigos. Agradecemos também a Associação que disponibilizou o local para realizar a festa”.

