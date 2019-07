Cursos de Matemática A, Comunicação Oral e Escrita, Corte e Costura em Malharia e Bolsa em Tecido fazem parte do PSG - Programa Senac de Gratuidade

publicado em 11/07/2019

As inscrições devem ser feitas somente no setor de atendimento do Senac Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Nesta quarta e quinta-feira (10 e 11/7) estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Matemática A, Comunicação Oral e Escrita, Corte e Costura em Malharia (Turmas A e B) e Bolsa em Tecido. A oferta de cursos faz parte do Programa de Educação Profissional da Prefeitura de Votuporanga, desenvolvido junto à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, por intermédio da parceria com o Senac e o Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani" - CTMO.

Os quatro cursos integram o PSG - Programa Senac de Gratuidade, e registram um índice muito alto de empregabilidade, com validação em todo o território nacional. São 112 vagas no total, sendo 35 para os cursos de Matemática e Comunicação Oral e Escrita, com os demais ofertando 14 vagas cada. As aulas serão ministradas nas dependências do CTMO, no Centro do Empreendedor. A idade mínima para os cursos de Matemática, Comunicação e Bolsa em Tecido é de 16 anos, as duas restantes de 17 anos.