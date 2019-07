As inscrições vão do dia 11 ao dia 21 de julho pelo link https://forms.gle/SGukWSW4fdQLa4sU6

publicado em 11/07/2019

A atividade de capacitação será desenvolvida presencialmente, entre os dias 22 e 26 de julho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Votuporanga abriu as inscrições para colaboradores das Oficinas Comunitárias da Revisão do Plano Diretor Participativo. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira (11/07) e seguem até o dia 21 de julho para cadastramento e habilitação de profissionais e estudantes interessados em colaborar, de forma gratuita, como anfitrião ou monitor. Elas devem ser efetuadas pelo link https://forms.gle/SGukWSW4fdQLa4sU6.

A abertura das inscrições foi realizada conforme Metodologia do Plano Diretor Participativo, aprovada por unanimidade pelos representantes da sociedade no dia 01 de junho, durante a 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Delegados do PDP e 1ª Reunião Extraordinária do CONCIDADE.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá autodeclarar e atender às seguintes condições: profissional com formação mínima em ensino médio técnico ou ensino superior completos (para anfitrião) e estudante cursando no mínimo o 5º período de qualquer curso superior (para monitor).

A homologação ficará condicionada à participação dos inscritos na Oficina de Capacitação da ferramenta que será utilizada nas Oficinas Comunitárias (World Café).