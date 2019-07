Agora, o motorista pode pagar R$ 2 por apenas uma hora. A partir da segunda hora, mais R$ 2. A cobrança passa a ser fracionada.

publicado em 10/07/2019

iscal da Área Azul de Rio Preto emite bilhete na área central de cidade — Foto: Reprodução/TV TEM

O motorista que for estacionar na região central de São José do Rio Preto (SP) pode agora pagar para estacionar por apenas uma hora. Antes, para estacionar na Área Azul de Rio Preto o tempo mínimo era de duas horas.

A Área Azul de Rio Preto tem mais de três mil vagas, sendo 1.495 no bairro Redentora e mais 1.574 no Centro. O motorista que precisa estacionar por uma hora pagará R$ 2 para deixar o carro na vaga do rotativo.

Para comprar o bilhete, poderá ser feito por aplicativo, em um dos pontos de venda ou ainda com qualquer um dos fiscais de rua. O valor é de R$ 2 por hora, até o limite de utilização da vaga, sendo duas horas no Centro e três horas na Redentora.Antes o motorista pagava R$ 3,50 para estacionar por 2 horas numa vaga da Área Azul, mas agora ele pode pagar R$ 2 por apenas uma hora. A partir da segunda hora, mais R$ 2. A cobrança passa a ser fracionada.

Outra novidade é o pós-utilização, que funciona dessa maneira: se o veículo for encontrado pelo fiscal sem o cartão da Área Azul, o motorista recebe um bilhete com prazo de 5 minutos para fazer o pagamento. Se não fizer isso, ele é notificado e paga, mas um valor mais alto.

O sistema pós-utilização, por enquanto, está em fase de testes e começa a valer mesmo a partir do dia 22 deste mês.

Nesse caso, o valor vai ser de R$ 12 por 2 horas de estacionamento na área central, e R$ 18 na região da Redentora, onde é permitido estacionar por até 3 horas.

Caso o pagamento não seja feito, o motorista leva multa de R$ 197, e cinco pontos na carteira. Segundo a Emurb, a expectativa é de que, com as mudanças, a rotatividade aumente nas vagas de estacionamento.

A Área Azul de Rio Preto continua sendo cobrada de segunda a sexta, das 8h às 18h e aos sábados, das 8h ao meio dia.