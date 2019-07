Os primeiros efeitos desta forte onda de frio começam a ser notados na região de capital paulista nesta quinta-feira

publicado em 03/07/2019

O recorde atual de menor temperatura em São Paulo em 2019 é de 11,1°C, em 9 de junho (Foto;Foto de Marcelo Pinheiro, São Paulo (SP)

O mês de julho ainda começou quente na cidade de São Paulo, depois de um dos junhos mais quentes em 76 anos. A temperatura máxima nos três primeiros dias do mês ficou entre 25°C e 27°C, enquanto que a média normal de temperatura máxima para julho é de 22,4°C. Porém, a primeira semana de julho vai terminar sob a influência de uma intensa massa de ar frio que vai fazer São Paulo sentir todo o frio que não veio em junho e o de julho ao mesmo tempo, em poucos dias.

Os primeiros efeitos desta forte onda de frio começam a ser notados na região de capital paulista nesta quinta-feira, 4 de julho, já com alguma sensação de frio à tarde e à noite. Mas é na sexta-feira, 5, e especialmente no fim de semana, 6 e 7 de julho, que São Paulo vai gelar de vez.

Junho de 2019 foi um dos junhos mais quentes em São Paulo em 76 anos

Quinta-feira instável

A frente fria que traz a forte de onda provoca chuva generalizada sobre o estado de São Paulo durante esta quinta-feira, 4 de julho. Há risco de raios e pode chover e ventar com moderada a forte intensidade em todas as regiões paulistas, incluindo a Grande São Paulo. As rajadas de vento podem chegar aos 60 km/h. Atenção com o mar muito agitado.

Fim de semana gelado

No primeiro fim de semana de julho de 2019, todo o estado de São Paulo vai esfriar muito e serão registradas as menores temperaturas do ano até agora. As madrugadas de sábado e do domingo serão geladas, com temperaturas entre 0°C e 10°C na maioria das regiões do estado, mas a sensação de frio vai persistir mesmo com o sol da tarde. Mas é até possível que ocorra temperatura abaixo de 0°C pelo interior. Há condições para geada em quase todas as regiões paulistas, inclusive na região da Grande São Paulo.

Frio recorde e geada na Grande SP

No fim de semana, a temperatura deve ficar abaixo dos 10°C pela primeira vez este ano na cidade de São Paulo, batendo os recordes frio para 2019. A capital paulista deve registrar a menor temperatura do ano e também a tarde mais fria de 2019.

O recorde atual de menor temperatura em São Paulo em 2019 é de 11,1°C, em 9 de junho. A menor temperatura máxima, por enquanto , é de 17,8°C, em 4 de junho.

Em 2018, a menor temperatura registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia foi de 9,1°C em 13/7/2019. A temperatura ficou abaixo de 10°C em seis dias.





Frio para geada

Mas a novidade que vem com esta intensa onda de frio é que a Grande São Paulo poderá ter madrugadas tão geladas que poderá até gear!