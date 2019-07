Nesta sexta-feira (19) passaram a valer algumas mudanças importantes, como o tempo de tolerância para o motorista comprar um ticket, que aumentou.

publicado em 19/07/2019

Zona Azul começou a ser cobrada em ruas de Mirassol — Foto: Arquivo Pessoal

Desde que a cobrança da Área Azul começou em Mirassol (SP), no início do mês, os motoristas têm reclamado de algumas situações.Nesta sexta-feira (19) passaram a valer algumas mudanças importantes, como o tempo de tolerância para o motorista comprar um ticket, que aumentou. Agora agentes vendem os tickets nas ruas também.O sistema começou a funcionar no início do mês, mas já na primeira manhã de cobrança, houve confusão. Alguns motoristas tiveram dúvidas sobre como funciona o sistema de venda de ticket por aplicativo e outros reclamavam dos preços.Por conta disso, a prefeitura anunciou algumas mudanças. Confira abaixo como era e como ficou.