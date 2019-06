Sistema usa notas do Enem para selecionar alunos para 59 mil vagas em universidades públicas. Como os estudantes podem escolher mais de uma opção de curso, já foram feitas mais de 1 milhão de inscrições em vagas diferentes pelo país.

publicado em 07/06/2019

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre de 2019 encerra nesta sexta (7) o período de inscrições para estudantes que querem concorrer a uma vaga no ensino superior.





Os candidatos interessados devem se cadastrar até as 23h59 no site do Sisu (http://www.sisu.mec.gov.br/). O resultado será divulgado na segunda-feira (10).

Nesta edição, são 59 mil vagas em 1,7 mil cursos de 76 instituições de ensino. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), este é o maior número de vagas ofertado para o segundo semestre desde a criação do programa.





Como o sistema permite que os estudantes escolham mais de uma opção de curso, já foram feitas mais de 1 milhão de inscrições em vagas diferentes pelo país, de acordo com o MEC.





O Sisu é um sistema de seleção que usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção para universidades públicas de todo o país.





Balanço parcial

Até as 15h de quinta (6), mais de 530 mil candidatos haviam se inscrito no Sisu. Os estados com mais candidatos eram Rio de Janeiro, Minas e Bahia. O número é 30% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.





Confira o total de inscritos por estado até as 15h de quinta-feira:





Rio de Janeiro: 74.730

Minas Gerais: 68.133

Bahia: 52.048

São Paulo: 48.626

Maranhão: 35.276

Ceará: 34.435

Paraíba: 27.657

Rio Grande do Sul: 21.481

Pernambuco: 20.032

Piauí: 18.420

Paraná: 16.740

Espírito Santo: 15.780

Pará: 13.555

Rio Grande do Norte: 12.893

Alagoas: 12.028

Goiás: 10.168

Distrito Federal: 9.440

Santa Catarina: 7.888

Tocantins: 6.490

Acre: 4.965

Mato Grosso do Sul: 3.873

Amapá: 2.040

Rondônia: 1.908

Roraima: 1.052

Requisitos

Para se candidatar, é necessário ter feito o Enem 2018 e tirado nota superior a zero na redação.





Calendário

Inscrições: 4 a 7 de junho

Resultados: 10 de junho

Matrículas: 12 a 17 de junho