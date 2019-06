Veja as dezenas sorteadas: 17 - 27 - 53 - 78 - 79.

publicado em 25/06/2019

Quina de São João pode pagar R$ 140 milhões a quem acertar as cinco dezenas — Foto: Stephanie Fonseca/G1

Ninguém acertou as cinco dezenas da Quina de São João. 1577 apostadores acertaram a quadra e vão levar R$ 97.451,78 cada.

Veja as dezenas sorteadas: 17 - 27 - 53 - 78 - 79.

O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (24) em Campina Grande, na Paraíba.

O próximo concurso ocorre nesta terça-feira (25) e tem prêmio estimado em R$ 600 mil.

Como apostar