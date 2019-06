De acordo com a Polícia Militar, homem agrediu ex-mulher usando um capacete. Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas.

publicado em 10/06/2019

Casa ficou totalmente destruída após homem atear fogo em Nova Aliança — Foto: Arquivo Pessoal

A Polícia Militar procura por um homem suspeito de agredir a ex-mulher e atear fogo na casa dela no bairro Cohab 4, em Nova Aliança (SP), no sábado (8).

De acordo com a corporação, o homem foi ao imóvel com a intenção de visitar a filha de 5 anos do casal.

Ao chegar ao local, houve uma discussão entre os dois e o homem agrediu a mulher com um capacete e quebrou alguns objetos da casa dos pais dela.

Em seguida, ele foi até ao imóvel da mulher, que fica ao lado, arrombou a porta, colocou fogo na residência e fugiu. Até a publicação desta reportagem, o homem ainda não tinha sido encontrado.

Ainda segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. As chamas destruíram totalmente o interior da casa.