O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50

publicado em 11/06/2019

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado de R$ 80 milhõesDe acordo com a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança, poderia render mais de R$ 297 mil por mês. O montante é suficiente também para adquirir 20 apartamentos de luxo.