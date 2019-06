Cerca de 30 ralos de águas pluviais ou bueiros estavam sem tampa. Secretaria de Conservação disse que tampas já foram repostas diversas vezes.

publicado em 15/06/2019

Na véspera do Maracanã receber o primeiro jogo da Copa América 2019, a prefeitura do Rio faz reparos de "última hora" na manhã deste sábado (15) ao redor do estádio. Uma equipe da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) fazia a reposição da tampa de bueiros e ralos que estavam abertos na região.

Cerca de 30 ralos de águas pluviais ou bueiros estavam sem tampa. O perigo para os torcedores que vão passar pelo local foi avisado à secretaria municipal de Conservação (Seconserva).

Foram 13 ralos sem tampa na Avenida Radial Oeste, 12 no entorno do Maracanã, 3 na Uerj e dois bueiros na calçada de um ponto de ônibus da Rua São Francisco Xavier.

O Rio vai sediar três partidas da primeira fase, uma das quartas de final e a grande final. No domingo (16), Paraguai e Catar – país convidado, ao lado do Japão – abrem a série de jogos no Rio (veja a tabela completa).

Em nota, a Seconserva disse que as tampas já foram repostas diversas vezes. "Infelizmente sofremos com vandalismo e furtos". Ainda segundo a pasta, cabe à polícia a investigação sobre o desaparecimento das proteções.

A Secretaria de Conservação informou também que, de janeiro a março de 2019, foram feitas 799 reposições de tampas de bueiros (abril e maio ainda estão sendo contabilizados). Em 2017, o número chegou a 3.702 e, em 2018, a 2.298.Outros bueiros foram localizados no bairro sem a proteção. Em alguns casos, entulhos, pedaços de madeira e galhos de árvore eram colocados no buraco para alertar os pedestres.