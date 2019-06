Geral

Criança e cães são resgatados dentro de rio em avenida de Novo Horizonte

publicado em 07/06/2019

Criança com os cachorros e os bombeiros que o resgataram — Foto: Divulgação/Bombeiros Uma criança de 11 anos e dois cachorros foram resgatados de um rio na região central de Novo Horizonte (SP) na manhã desta sexta-feira (7). O rio é canalizado e passa pela Avenida Domingos Baraldo. De acordo com os bombeiros, moradores viram o menino e os animais dentro do rio e acionaram a corporação. A altura do muro que canaliza o rio é de aproximadamente quatro metros. Os bombeiros contaram que a criança veio com os dois cachorros desde a parte do rio que não é canalizada. Os cães entraram no rio e a criança foi junto para não perdê-los. Depois de retirar os animais e a criança do rio, os bombeiros acionaram o Conselho Tutelar de Novo Horizonte, que iria identificar os pais.



