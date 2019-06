A dupla sertaneja já possui um DVD gravado e a música de sucesso é “Golzinho Quadrado”

24/06/2019

A música de trabalho da dupla é 'Golzinho Quadrado' (Foto: A Cidade)

Na manhã desta segunda-feira (24), a dupla sertaneja Junior e Cézar estiveram na Cidade FM divulgando sua música de sucesso ‘Golzinho Quadrado’.

Naturais de Liberato Salzano e Constantina, cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul, a “estrada” da dupla começou cedo. Há 11 anos na estrada, os cantores contaram que ficam superfelizes ao ver que as pessoas pedem suas músicas nas rádios.

A atual música de trabalho da dupla é ‘Golzinho Quadrado’, que já é sucesso em todas as rádios do Brasil, especialmente na Cidade FM. “Nós ouvimos Golzinho Quadrado em São Paulo, a música é de composição de uns amigos de Goiânia. Foi paixão a primeira ‘ouvida’, ouvimos uma vez e já gostamos, não alteramos nada na música”, contou.

A primeira música de trabalho foi “Das duas uma”, e a segunda do projeto foi “Golzinho Quadrado”. Desde criança os irmãos acompanhavam o meio sertanejo e isso sempre ajudou na carreira. “As pessoas acham que somos gêmeos, mas não somos. Nossos pais nos incentivaram muito. Na nossa época, a gente cantava sempre em eventos infantis musicais, mas fomos crescendo e cantando em barzinhos”, contou Júnior.

Júnior começou a cantar aos oito anos de idade e Cézar aos seis. Eram os jovens artistas da família e já tocavam nas próprias festas familiares, aniversários e em rodas de amigos. Com o passar dos anos, os shows foram crescendo e a dupla começou a tocar em vários outros eventos da região.

Os artistas cantaram também nos estúdios da Cidade FM a música “C de cachaceiro” e outras que também fazem parte do DVD. Sobre as apresentações, a dupla falou que uma das músicas que não podem faltar no show é ‘Evidências’ de Chitãozinho & Xororó.

Durante a entrevista, os cantores ainda frisaram que pretendem focar nos próximos passos da carreira. Hoje, a dupla Júnior e Cézar tem o imenso prazer de apresentar seu primeiro DVD, intitulado “Duas vidas e um sonho”, que foi gravado na cidade de São Paulo em 2018. “O DVD é um projeto para 2019, logo mais vem novidades para a galera de Votuporanga”.