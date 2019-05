Biblioteca “Castro Alves” receberá contação de história com Kiara Terra no dia 21 de maio

publicado em 09/05/2019

A Biblioteca Municipal “Castro Alves”, localizada no Parque da Cultura, recebe mais uma vez o programa “Viagem Literária” (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

A Biblioteca Municipal “Castro Alves”, localizada no Parque da Cultura, recebe mais uma vez o programa “Viagem Literária”, com a contação de histórias feita por Kiara Terra, no próximo dia 21 de maio. A apresentação será realizada em duas sessões, a primeira às 9h e a segunda às 14 horas, ambas são gratuitas e abertas ao público.

Kiara Terra é escritora e contadora de histórias. Em 1998 criou o método chamado “A História Aberta” que são narrativas colaborativas que estimulam a participação do público. Escuta e técnicas de improvisação são os principais recursos desse modo de narrar, que tem se tornado um instrumento pedagógico abrangente tanto na formação de professores como para espaços de mediação de obras de arte, museus e exposições.

De acordo com a secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, “participar em mais uma edição do programa Viagem Literária é um privilégio porque reforça a importância de pessoas de todas as idades conhecerem histórias de mundos reais e imaginários e resgata a tradição das histórias orais enriquecendo nosso patrimônio cultural. E, ainda, permite que leitores se aproximem da biblioteca pública”.

A Biblioteca Municipal “Castro Alves” está sediada no segundo piso do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 (Jardim Alvorada). Para mais informações, o telefone para contato é o (17) 3405-9670, ramais 203 ou 204.

Sobre a Viagem Literária

O programa “Viagem Literária” é realizado pela Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, e com execução da Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura (SP Leituras) e do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB).

Desde seu lançamento, em 2008, o programa manteve seu objetivo de promover encontros de escritores, contadores de histórias e outros importantes artistas brasileiros com frequentadores das bibliotecas públicas de municípios paulistas.