publicado em 11/05/2019

Casos de dengue estão aumentando em Rio Preto — Foto: Rodrigo Méxas e Raquel Portugal/Fundação Oswaldo Cruz/Divulgação

São José do Rio Preto (SP) confirmou nesta sexta-feira (10) a sétima morte por causa da dengue neste ano. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Saúde e o município chegou aos 12.847 casos positivos. A cidade vive epidemia da doença.

A morte é de um homem, residente de Rio Preto, de 66 anos, com comorbidades e início dos sintomas no dia 4 de abril. A Secretaria de Saúde diz que ele foi hospitalizado e a morte ocorreu no dia 29 de abril.

Os exames foram enviados ao Instituto Adolfo Lutz, que confirmou nesta semana a infecção por dengue sorotipo DEN2. O município registra agora sete mortes pela doença este ano.

Os casos positivos na cidade também aumentaram e, em uma semana, Rio Preto registrou 2.501 casos. Na sexta-feira (3), Rio Preto tinha 10.346 casos, agora são 12.847.