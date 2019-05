Risoto básico

publicado em 16/05/2019

Ingredientes

50 g de manteiga

100 g de cebola picada

300 g de arroz arbóreo (ou carnarole)

½ xícara (chá) de vinho branco seco

1 litro de caldo de legumes fervente

4 colheres (sopa) de manteiga gelada

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado no ralo fino

Sal e pimenta do reino moída

Modo de preparo

Em uma panela derreta a manteiga em fogo médio e murche a cebola picada. Depois adicione o arroz arbóreo, mexa para refogar por 30 segundos e adicione o vinho. Mexa novamente e vá, aos poucos, adicionando o caldo de legumes e mexendo o arroz para que ele cozinhe e solte o amido. Não deixe secar, vá adicionando mais caldo até que os grãos fiquem macios e antes de servir, adicione a manteiga gelada e mexa vigorosamente para dar cremosidade e finalize com queijo parmesão ralado no ralo fino. Acerte o sal e pimenta do reino moída e sirva imediatamente.