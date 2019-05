De 6 a 10 de maio as unidades de saúde do município vão receber palestras com orientações relacionadas ao assunto

publicado em 04/05/2019

A automedicação traz riscos à saúde, pois a ingestão de substâncias de forma inadequada pode causar reações como dependência, intoxicação e até a morte (Foto: Fernandópolis | Da Redaçao)

Em 5 de maio é comemorado o “Dia Nacional do uso Racional de Medicamento”. Para incentivar atividades relacionadas ao tema, a Prefeitura de Fernandópolis estabeleceu a “Semana Municipal do uso Racional de Medicamentos” que acontece sempre nas proximidades do dia 5 de maio.

De 6 a 10 de maio as unidades de saúde do município vão receber palestras com orientações relacionadas ao assunto, realizadas por profissionais farmacêuticos. É papel do médico diagnosticar doenças, identificar sintomas e indicar qual o melhor medicamento e a dosagem correta para que o paciente fique bem. Já o farmacêutico tem papel fundamental na disseminação das informações que podem auxiliar a população a utilizar os medicamentos da forma correta.

É papel dos farmacêuticos e demais profissionais da saúde promover ações de conscientização sobre os riscos do uso indiscriminado de medicamentos e da automedicação, bem como alertá-los sobre os altos índices de intoxicação por remédios.

A automedicação traz riscos à saúde, pois a ingestão de substâncias de forma inadequada pode causar reações como dependência, intoxicação e até a morte. As discussões em torno do tema ainda reforçam a importância de utilizar os medicamentos corretamente e fazer o descarte adequado.





Fonte. G1