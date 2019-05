Robson Fernando Mathias estava internado em estado grave no Hospital de Base. Suspeito está preso preventivamente e vai passar por audiência de custódia neste sábado (11).

De acordo com a polícia, o caso aconteceu na madrugada do mesmo dia (Foto: Arquivo Pessoal)

O publicitário Robson Fernando Mathias, de 39 anos, que foi internado em estado grave após ser atropelado por um jovem durante uma briga de trânsito morreu na noite desta sexta-feira (10), no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a polícia, o caso aconteceu na madrugada do mesmo dia. A vítima trafegava por uma rua da zona Norte de Rio Preto, quando o carro dela foi atingido na traseira por outro veículo.

Como o motorista do carro que causou a batida não parou, Robson Fernando Mathias começou a persegui-lo e acabou colidindo com o veículo.

Ainda segundo a corporação, a vítima saiu para conversar com o jovem, entrou na frente do carro e foi atropelada.

Testemunhas acionaram o resgate e a polícia. Robson Fernando Mathias foi encontrado caído ao chão e socorrido ao Hospital de Base com traumatismo craniano.

No local do acidente, a equipe da PM encontrou o celular do jovem e conseguiu prendê-lo na casa de um amigo dele, que é o dono do carro utilizado no atropelamento. A polícia informou que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

No boletim de ocorrência registrado na sexta-feira, consta que a vítima foi atropelada diversas vezes. No entanto, o advogado do suspeito alega ter sido apenas uma em legítima defesa.

Ele diz ainda que o jovem não parou para restar socorro porque a vítima estaria muito agressiva na hora.

O suspeito de 22 anos continua preso preventivamente no Centro de Detenção Provisório de Rio Preto. Uma audiência de custódia será realizada neste sábado (11).

O corpo de Robson Fernando Mathias será velado na Capela Santa Edwiges a partir das 13h e a previsão do enterro é 17h, no Cemitério Municipal de Viradouro (SP), cidade onde morava.