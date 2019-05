Vanessa Bortolozo é jornalista e especialista em Gestão de Pessoas

publicado em 09/05/2019

A autoconfiança é, sem dúvida, uma das principais habilidades que todo profissional precisa desenvolver para conquistar uma carreira sólida e se sobressair no mercado. Esta é uma característica que diferencia um profissional de sucesso de um profissional estagnado em sua zona de conforto, que tem medo de arriscar justamente por não confiar em seu trabalho.Algumas pessoas são confiantes por natureza. Para quem ainda precisa desenvolver essa habilidade, é possível utilizar diversas técnicas e dicas que podem ser aplicadas no dia a dia profissional:

Pondere suas palavras

As palavras têm poder, e tudo o que é falado é capaz de somar ou diminuir algo em nossas vidas. Por isso, a primeira dica é tomar cuidado com as palavras. Evite ou elimine expressões que geram dúvidas, inseguranças e incertezas, como “eu acho que se isso se faz assim”, “eu penso que este seja o jeito correto”, entre outras. Em vez de usar essas frases, experimente mudar suas frases para “este é o jeito correto”, “eu acredito em mim mesmo”, “eu sei que faço um trabalho bem-feito”.

Se informe regularmente

Boa parte da insegurança está relacionada à falta de preparo e conhecimento. Por isso, faça o possível para se informar regularmente sobre tudo o que diz respeito à sua área de atuação. Se atualize sobre as novidades do mercado, fique atento aos conteúdos dispostos na internet, faça cursos, especializações, leia livros, artigos, revistas e todo tipo de material que julgar necessário. Lembre-se que conhecimento nunca é demais, e que sempre é tempo para aprender algo novo.

Tenha iniciativa

Outra dica importante para estimular a autoconfiança é ter iniciativa na hora fazer qualquer coisa, seja um projeto, uma atividade diferente, ou propondo ideias e soluções.Não fique esperando pelos outros, seja você o agente de mudança. Comece desenvolvendo pequenos hábitos diariamente. Tome a frente de alguma tarefa, proponha ideias e seja participativo. Esta atitude acabará se tornando um hábito em sua vida.

Trabalhe sua autoestima

A autoestima está totalmente associada à autoconfiança. Se você se considera uma pessoa inferior às outras, menos inteligente, menos competente ou menos capaz, dificilmente você será um profissional autoconfiante.Por isso, experimente se olhar no espelho e gostar de si mesmo, do que você faz, do seu trabalho e de seu desempenho. Experimente assumir a si mesmo como um bom profissional, a deixar o medo de lado e ignorar as críticas destrutivas. Assim, você conquistará o que deseja em pouco tempo.

