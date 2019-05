Homem de 42 anos já tem passagens na polícia por furtos. Ao lado do ladrão, a polícia encontrou dois violões e uma impressora.

publicado em 30/05/2019

Suspeito foi preso em flagrante por furto em Olímpia — Foto: Arquivo Pessoal

Um homem de 42 anos tentou furtar uma empresa em Olímpia (SP) na manhã desta quinta-feira (30), mas acabou sendo preso em flagrante pela polícia ao ficar preso na porta do estabelecimento.

De acordo com informações da Polícia Militar, a empresa fica na Avenida Aurora Forti Neves, no bairro Vila São José. Um vizinho do local percebeu a movimentação e chamou o dono da empresa. Ao chegar ao local, ele viu o ladrão e chamou a polícia.

Ao lado do ladrão, a polícia encontrou dois violões e uma impressora. Os policiais conseguiram tirar o homem do local após o dono abrir a porta.

Ele contou para a polícia que entrou na empresa pulando um alambrado e que iria vender os objetos furtados para comprar drogas.

Segundo a polícia, ele já tem passagens por furtos e foi preso em flagrante. O ladrão antes de ser preso passou por atendimento na Unidade de Pronto Atendimento da cidade.