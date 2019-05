Evento é um dos mais importantes da aquicultura na América Latina

publicado em 06/05/2019

Em breve, reunirá autoridades, empresários, pesquisadores e estudantes para discutir os rumos do setor (Foto: Divulgação)

Faltam apenas duas semanas para o início da Aquishow Brasil. O evento, considerado um dos maiores e mais importantes da piscicultura de água doce da América Latina, reúne todos os elos da cadeia produtiva de organismos aquáticos, a fim de promover o intercâmbio de ideias e experiências e, assim, aperfeiçoar as práticas de produção e comercialização desses produtos.

O encontro de negócios e conhecimentos completa 10 anos entre os dias 14 e 17 de maio, no Complexo Turístico, Cultural e Histórico “Roberto Rollemberg”, em Santa Fé do Sul/SP, e deve reunir mais de 3 mil pessoas, entre expositores e visitantes. Já estão inscritas missões técnicas e caravanas estudantis de diversos estados do Brasil e até mesmo do Chile.

Com foco em inovação e sustentabilidade econômica, social e ambiental, a programação traz palestras, minicursos, visitas técnicas em empreendimentos da região, oportunidades de compras e networking em quase 90 estandes empresariais, além de espaço para música, show de humor e gastronomia.

As principais novidades desta edição são a divulgação e a premiação dos vencedores do Prêmio Inovação Aquícola 2019, iniciativa inédita que valorizará cinco cases do setor de aquicultura; o 1º Master Fish, atividade que apresentará a CMS (Carne Mecanicamente Separada) de pescados; o Torneio Filetador de Ouro, disputa que consagrará o participante com o melhor rendimento de filé em menos tempo; e o stand-up comedy “Tilapiada”, que trará causos e piadas do humorista Tom Carvalho, reconhecido nacionalmente.

No âmbito institucional, serão discutidos temas como o desempenho do mercado brasileiro de aquicultura e suas tendências, a aquicultura e a economia circular, as políticas do governo federal para o setor, a competitividade internacional, a realidade do panga no Brasil e o cultivo de camarões marinhos em águas interiores.

Entre os palestrantes de destaque estão Jorge Seif Júnior, secretário de Aquicultura e Pesca do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento); Alberto Carlos Bicca, analista de negócios internacionais na Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos); e Itamar Rocha, presidente da Fenacam (Feira Nacional do Camarão).

O evento

A Aquishow Brasil é realizada desde 2009. Porém, foi a partir de 2013 que assumiu um caráter mais técnico, a fim de suprir as necessidades e os desejos dos profissionais de uma área em franca expansão no país. De lá para cá, os organizadores têm investido cada vez mais em debates e capacitações voltados a novas tecnologias, biossegurança, nutrição, sanidade, entre outros assuntos atuais e relevantes.

Em 2019, a realização do evento fica por conta da Peixe SP – Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União, com o apoio da Prefeitura de Santa Fé do Sul, do Instituto de Pesca e da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral). A Peixe SP é constituída por pequenos e médios produtores e, hoje, é a mais representativa associação de piscicultores do território paulista.

A Aquishow Brasil tem como público-alvo piscicultores, produtores rurais, agricultores familiares, investidores, técnicos, estudantes de graduação e pós-graduação em ciências agrárias e demais interessados.