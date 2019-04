A sortuda do município reside na rua Vicente Castrequim, no bairro Jardim Eldorado, e faturou o maior prêmio do domingo

publicado em 14/04/2019

Sônia Aparecida Lima Carvalho, de Votuporanga, faturou o maio prêmio do Saúde CAP deste domingo (Foto: Ilustração)

Da redação

Uma moradora de Votuporanga foi a contemplada com o maior prêmio sorteado pelo Saúde CAP na manhã deste domingo (14). Sônia Aparecida Lima Carvalho, moradora da rua Vicente Castrequim, no bairro Jardim Eldorado, faturou uma casa no valor de R$ 200 mil e mais R$ 100 mil no sorteio.

A moradora de Votuporanga comprou a cartela premiada no ponto de venda Dr. Carangueijo. Outros três prêmios de R$ 10 mil foram sorteadores para moradores de Olímpia, Itajobi e Rio Preto. No Giro da Sorte, mais 20 pessoas da região foram contempladas com R$ 3 mil cada.