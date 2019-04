Os preços médios do etanol hidratado subiram em 14 estados e no Distrito Federal

publicado em 22/04/2019

Etanol chega a R$ 3,09 em Votuporanga e assusta consumidores (Foto:Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Novamente os preços dos combustíveis estão repercutindo em Votuporanga. Desta vez, o valor do etanol chegou a R$ 3,09, o que assustou os consumidores.

De acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a média do preço do etanol em Jales é R$ 2,82. Em Fernandópolis, o valor médio é R$ 2,89. Em Santa Fé do Sul, o preço médio é R$ 2,90. Já em São José do Rio Preto, a média é R$ 2,65.

Em um posto de Votuporanga, o jornal A Cidade foi informado que nesta época do ano é normal o aumento mais acentuado dos valores, e o motivo é a produção sucroalcooleira. No entanto, a expectativa é que nos próximos meses a situação se estabilize.

Na semana passada, os preços médios do etanol hidratado subiram em 14 estados e no Distrito Federal conforme levantamento da ANP. As cotações recuaram em outros 11 estados e não houve avaliação no Amapá.