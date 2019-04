Lúcia e Júlia, morreram soterradas

publicado em 09/04/2019

A delegada Valéria Aragão, da 12ª DP, confirmou que três corpos foram encontrados em um táxi na Avenida Carlos Peixoto, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na tarde desta terça-feira (9). Segundo ela, eles são de uma avó, uma neta e um motorista de táxi que estavam desaparecidos. Chega a 8 o número de mortos no temporal do Rio.

"Certamente é o táxi que estava desaparecido", disse a delegada.

Familiares de Lucia Xavier Sarmento Neves, 63 anos, a avó, e da menina Júlia Neves Aché, de 6 anos, deixaram o local muito emocionados. A mulher do taxista Marcelo Tavares Marcelino também foi para o local e ficou desolada ao receber a notícia. Até as 16h15, dois corpos haviam sido retirados.





As buscas acontecem onde equipes de resgate encontraram o táxi e outros veículos soterrados.

Uma investigação da Polícia Civil indicou que o táxi que a avó e a neta pegaram na saída de shopping RioSul foi desligado na Avenida Carlos Peixoto. Policiais descobriram a localização por meio do sinal de GPS do táxi.





Resumo do temporal

1 morte na Gávea; 2 mortes no Morro da Babilônia, no Leme; 3 mortos em Botafogo, 1 morte em Santa Cruz e a outra no Jardim Maravilha

1 desaparecido no Leme

45 sirenes acionadas em 26 comunidades

Rio entrou em estágio de crise às 20h55

Rocinha foi onde mais choveu: 343,4 mm (das 15h de segunda às 15h de terça)

Aulas suspensas na rede municipal nesta terça

Mais um trecho da Ciclovia Tim Maia desabou, e Av. Niemeyer foi interditada

Bombeiros usaram barcos para resgatar crianças no Jd. Botânico

Principais interdições:

Av. Niemeyer, nos dois sentidos

Alto da Boa Vista, nos dois sentidos

Rua Jardim Botânico, ao longo da via, nos dois sentidos, na Gávea

Av. Epitácio Pessoa, próximo do Parque da Catacumba, sentido Rebouças

Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá

Avenida Armando Lombardi

Temporal desde a noite de segunda

A família publicou fotos de Lucia e Júlia nas redes sociais nesta terça (9). As duas estavam em uma comemoração no shopping. O marido de Lucia, Carlos Alberto, disse que fez o último contato com a esposa por volta das 21h45, quando ela explicou que esperava a neta sair da festa para pegarem um táxi até Copacabana, onde moram.

Madrinha de Júlia, Priscila diz que a mãe da menina ainda teve um último contato. "A avó disse que estava presa no trânsito."