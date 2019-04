Índice corresponde à média dos resultados obtidos em três dimensões: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura

publicado em 18/04/2019

curso de Agronomia (Engenharia Agronômica) da UNIFEV foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) (Foto:Comunicação Unifev)

O curso de Agronomia (Engenharia Agronômica) da UNIFEV foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), após visita in loco de avaliadores à Instituição, entre os dias 07 e 10 de abril. A graduação obteve nota 4 de Conceito de Curso (CC), de uma escala que vai de 1 a 5. A avaliação é baseada na análise das condições de ensino, considerando três dimensões: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Me. Fernando Galoro Delavale, a conquista é motivo de orgulho para toda a coordenação, corpo docente e equipe técnica da graduação.

“Estamos muito honrados com o resultado, o que atesta os incessantes esforços de um trabalho realizado em conjunto, pautado em oferecer ensino de excelente qualidade e em permitir aos futuros engenheiros alcançarem êxito no exigente mercado de trabalho. Agradecemos aos professores, funcionários e alunos do curso de Agronomia, bem como à Diretoria da FEV, Reitoria e a todos os colaboradores da Instituição, que contribuíram para a obtenção da honrosa nota e que, a cada dia, nos fazem sentir mais orgulhosos de ser UNIFEV”, declarou.

Segundo o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o resultado comprova o constante aperfeiçoamento do curso, que tem se empenhado bastante desde a sua implantação, em 2015. “Soma-se a isso os esforços de uma Instituição de Ensino Superior (IES) séria e comprometida com a qualificação continuada de seus professores, infraestrutura de ponta e plano pedagógico coerente”, finalizou.