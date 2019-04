Profissionais estão distribuídos por diversidades cidades do País, em programas de Residência Médica e no Mais Médicos, do Governo Federal

publicado em 15/04/2019

Os egressos da 1ª turma do curso de Medicina da UNIFEV já têm alcançado ótimos resultados no início de suas carreiras (Foto: Comunicação Unifev)

Os egressos da 1ª turma do curso de Medicina da UNIFEV já têm alcançado ótimos resultados no início de suas carreiras. Ao todo, 44 médicos formados pela Instituição, em junho do ano passado, já estão em atuação por todo o Brasil em programas de Residência Médica e no Mais Médicos, do Governo Federal.

Os ex-alunos estão distribuídos por diversas cidades, entre elas Bombinhas, Camboriú e Itajaí, em Santa Catarina; Curitiba, Inácio Martins e Londrina, no Paraná; Uberaba, em Minas Gerais; além de diversos municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Uma das residentes é a médica Mariana Martins Vicentini, de 29 anos, que está se especializando em Pediatria pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) – campus Botucatu. Para ela, a formação ofertada pelo Centro Universitário de Votuporanga contribuiu muito para suas conquistas.

“As metodologias aplicadas pelos docentes são bastante práticas, o que nos prepara a todo momento para a vida na profissão. Escolhi a pediatria desde cedo, pois sempre me imaginei cuidando de crianças. Agradeço muito aos professores e coordenadores que me proporcionaram um ensino excelente e que está me ajudando na construção deste sonho. Agora, nesta nova etapa, quero dar o meu melhor para me tornar a médica que meus mestres me inspiraram a ser”, disse.

O médico Matheus Zanuto Perin, de 24 anos, residente em Ortopedia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) – campus Uberaba, contou que trabalhou durante oito meses antes de iniciar os estudos na especialização escolhida. “No momento em que atuei na prática clínica me senti muito seguro. E isso, tenho certeza, que se deve ao suporte proporcionado pelos professores da UNIFEV, que nos momentos mais complicados estavam lá para nos acalmar, ensinar e também cobrar quando fosse preciso. Sou muito grato à Instituição que me formei, por me ajudar na concretização do sonho de ser um grande profissional”.

De acordo com os coordenadores da graduação, Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes e Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinelato (coordenadora-adjunta), o curso de Medicina tem preparado seus estudantes para chegarem ao mercado de trabalho prontos para superarem desafios.

“Desde a primeira turma, estamos trabalhando muito para proporcionar aos nossos futuros médicos uma base sólida, que é fundamental para o exercício da profissão. Todo o corpo docente está muito feliz com os caminhos trilhados pelos 44 egressos já encaminhados na área, seja em especializações ou em unidades básicas de Saúde de todo o País. Parabéns a todos pelo início de uma carreira tão bonita que só está começando”, destacaram.

Além disso, outros hospitais de renome nacional e internacional, como a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP); o Hospital da Polícia Militar de Niterói; o Hospital Mandaqui; o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti; a Santa Casa de São Carlos; a Santa Casa de Santos; a Santa Casa de Votuporanga; o Hospital Santa Marcelina; e a Universidade de São Paulo (USP) receberam ex-alunos da UNIFEV em seus programas de Residência Médica.





Processo Seletivo





O Vestibular de Medicina da UNIFEV, para a formação da 8ª turma da graduação, está com as inscrições abertas. A prova, aplicada pela Fundação Vunesp, será realizada no dia 26 de maio (domingo), somente em Votuporanga. Os candidatos devem se inscrever pelo site: www.vunesp.com.br/UFEV1901, até o dia 03 de maio.

A novidade deste ano é a mudança do local e do horário de realização do Processo Seletivo, que ocorrerá no período da tarde, das 14h às 19 horas, na Cidade Universitária. A prova será composta por oito questões dissertativas, 40 objetivas de múltipla escolha e uma redação.

O edital completo pode ser acessado pelo site: www.unifev.edu.br/editais, na aba Outros Editais ou diretamente na página da Vunesp, já citada.