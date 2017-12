O nome mais registrado no Brasil, neste ano, foi Miguel

publicado em 27/12/2017

(Foto: Reprodução internet)

Nos últimos dias do ano, mentes começam a vagar e a pensar na retrospectiva de 2017. Para contribuir com esses pensamentos, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a Arpen, divulgou o ranking dos nomes mais escolhidos para registro nos cartórios brasileiros. A lista veio à tona a partir de um estudo em todas as regiões do país que considerou apenas o primeiro nome, e as variações de nomes compostos mais comuns.

O nome mais registrado no Brasil, neste ano, foi Miguel. No total, 25.710 crianças foram registradas com o nome bíblico e de origem hebraica. Em segundo lugar, fica o nome Arthur, com mais de 21 mil registros. Entre as meninas, o nome mais escolhido foi Alice, com 18.508 registros. E em segundo vem Valetina: cerca de 13 mil meninas foram registradas com o nome, para comprovar o que muitos memes da internet já teriam mostrado.

O nome Enzo ficou em oitavo lugar, porém veio acompanhado de Gabriel, outro arcanjo. Mais de 10 mil crianças foram registradas com o nome Enzo Gabriel. E ainda assim, Enzo não deixa de ter substituído o nome João, que não entrou no ranking.

A situação muda completamente quando são analisados apenas os primeiros nomes de registro. João foi o nome mais escolhido e está em 44 mil certidões de nascimento, seguido de Ana, que teve 41.500. Já Miguel, que estava em primeiro, não aparece mais.