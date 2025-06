Saiba detalhes sobre velório e sepultamento

publicado em 25/06/2025

Falece Tereza Brasilina Garcia Gorayb (Foto: Arquivo Pessoal)

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Tereza Brasilina Garcia Gorayb, aos 80 anos, ocorrido na noite de ontem, dia 24 de junho de 2025.Viúva de Nasser Gorayb, Tereza parte deixando um legado de amor e dedicação à família.Ela será sempre lembrada com carinho por seus filhos Gláucia, Edsel e Nasser, seus netos João Nasser, Ana Luíza, Júlia e Igor, e por sua bisneta Helena.Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga, com sepultamento previsto para as 16 horasA família agradece as manifestações de carinho e solidariedade neste momento de dor.