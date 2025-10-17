Crime ocorreu na cidade de Barreiras-BA e o suspeito fugiu para Votuporanga, onde estava escondido

publicado em 18/10/2025

Homem suspeito de matar a jovem Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos, na Bahia, foi preso pela Polícia Civil de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Civil de Votuporanga prendeu na manhã deste sábado (18) um homem de 25 anos apontado como o principal suspeito de estuprar, matar e ocultar o cadáver da jovem Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos, crime ocorrido no município de Barreiras, no estado da Bahia. O investigado estava foragido desde o início do mês e foi localizado após trabalho conjunto entre a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga e a Polícia Civil da Bahia.

A vítima estava desaparecida desde a madrugada de 4 de outubro. Após intensas buscas, uma força-tarefa coordenada pela 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras) encontrou na última quarta-feira (15) um corpo em avançado estado de decomposição em uma área de mata de difícil acesso. Exames periciais ainda estão em andamento, mas a Polícia Civil informou que há fortes indícios de que se trata da jovem desaparecida.

Segundo a Polícia Civil baiana, a investigação reuniu elementos que indicam que Ana Júlia foi vítima de violência sexual antes de ser assassinada. O principal suspeito, identificado pelas iniciais E.M.B.S., teve a prisão temporária decretada pela Justiça da Bahia após ser apontado como o último a ser visto com a vítima. Testemunhas relataram que ele teria fugido da região após o crime. Desde então, era considerado foragido.

Após troca de informações de inteligência entre as polícias da Bahia e São Paulo, os investigadores descobriram que o suspeito havia fugido para o interior paulista e estaria escondido em Votuporanga.

Equipes da DIG localizaram o investigado em uma residência no Bairro do Café. Após monitoramento discreto, os policiais realizaram uma operação de cumprimento de mandado de prisão no início da manhã deste sábado. O suspeito foi surpreendido ainda dentro do imóvel e não ofereceu resistência.